Aşı karşıtlarının lideri gözaltına alındı

Aşı karşıtı protestolarda en ön saflarda yer alan platform kurucularından Ali Osman Önder gözaltına alındı. Önder, yarın hakim karşısına çıkacak.

Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı insanlığın umudu olan aşıların bulunması, beraberinde komplo teorilerini ve aşı karşıtı grupları da getirdi.

Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de benzer gruplar ortaya çıktı.

Aşı organizasyonu ve bilinç düzeyi sayesinde dünyaya oranla aşılanma oranlarında Türkiye yüksek seviyede olmasına rağmen ciddi bir nüfus da aşı karşıtı faaliyetler yürütüyor.

Avrupa'ya nispeten korona salgınında daha geç tarihlerde başlayan Türkiye'deki aşı karşıtı protestoların, belli birkaç ismin etrafında organize edildiği biliniyor.

MARMARAY'DA AŞI KARŞITI EYLEM

O isimlerden biri de Plandemi Büyük Buluşma Platformu kurucularından aşı karşıtı Ali Osman Önder.

Önder ve fikirdaşlarını Türkiye, Marmaray'daki maske karşıtı eylemleri ile tanımıştı.

İstanbul Marmaray'da toplanan aşı karşıtı bir grup, maskesiz halde ellerinde pankartlarla koronavirüs tedbirlerini protesto etmiş, grup "Maske mesafe, hepsi hikaye" sloganları atmıştı.

Marmaray'da maske mesafe kuralı protesto edildi VİDEO

PLATFORM LİDERLERİNDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Ali Osman Önder, geçtiğimiz ekim ayında ise Rize'de düzenlenen aşı karşıtı eylemde, polisi "Açığa alınacaksın." diyerek tehdit etmişti.

Önder gözaltına alındı. Gözaltı açıklaması ise, Plandemi Büyük Buluşma Platformu'nun sosyal medya hesabından yapıldı.

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Açıklamada, Önder hakkında 'Halk arasında panik ve korku yaratmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldığı, yarın Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.