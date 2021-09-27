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Asi Nehri'ndeki sümbüller temizleniyor

Asi Nehri'ndeki sümbüller temizleniyor

Hatay'da yaşanan sağanak sonrası Asi Nehri'nden taşan suların getirdiği sümbüllerle kaplanan Samandağ sahilleri ve deniz, ekiplerin yoğun çabası ile temizlenmeye devam ediyor.