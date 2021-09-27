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Asi Nehri'ndeki sümbüller temizleniyor
Hatay'da yaşanan sağanak sonrası Asi Nehri'nden taşan suların getirdiği sümbüllerle kaplanan Samandağ sahilleri ve deniz, ekiplerin yoğun çabası ile temizlenmeye devam ediyor.
- AA
- 27.09.2021 - 22:33
Hatay'daki sağanaktan sona Asi Nehri'nde yaşanan olay sonrası yetkililer harekete geçti.
Taşan suların getirdiği sümbüllerle kaplanan Samandağ sahilleri ve deniz, ekiplerce temizleniyor.
SÜMBÜLLER TOPLANIYOR
Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, traktör ve tırmıklarla sahili ve denizi kaplayan sümbülleri toplamayı sürdürüyor.
Denizden ve sahilden toplanan su sümbülleri çöp poşetlerine doldurularak boş bir alana naklediliyor.
Hatay'da 4 gün önce sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e sürüklenen su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahili kaplamıştı.