- Haberler
- Gündem Haberleri
- Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu
Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu
Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibariyle iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.
- AA
- 03.09.2021 - 15:55
- Güncelleme : 03.09.2021 - 15:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.