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    Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu

    Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibariyle iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.
    • AA
    • 03.09.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 15:58
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    Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

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