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Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu

Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibariyle iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.