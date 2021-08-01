Aşı olmayan koronavirüs hastasından uyarı: İhmal etmeyin

Korona belasından kurtuluşun yolu, aşıdan geçerken; en büyük görev bir türlü hastanelerin yolunu tutmayanlara düşüyor. Olmadıkları takdirde sonları 46 yaşındaki koronavirüs hastası gibi olabilir.

Türkiye’de hala aşısını olmayan milyonlarca kişi var…

Vaka sayısını da etkileyen aşı karşıtları, koronavirüsle mücadeleyi güçleştirmeye devam ediyor.

Sadece aşıya inanmayanlar değil, ‘nasıl olsa olurum’ rahatlığı ile hareket edenlerin sayısı da bir hayli fazla…

AŞI OLMAMA PİŞMANLIĞI YAŞIYOR

Onlardan biri Yasin Yavaş…

Şu anda Ankara Şehir Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyor.

Solunumunda güçlük çeken 46 yaşındaki Yavaş, bir yandan bu hastalıkla cebelleşirken, diğer yandan da aşı olmamanın verdiği pişmanlıkla mücadele ediyor.

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“KİMSE İHMAL ETMESİN, HAYATIYLA OYNAR”

“Aşı olmadım. Aşı çok olmaya başlayınca erteledik, havaya girdik. Kimse ihmal etmesin aşısını, hayatıyla oynar. Çok önemli.” diyen Yavaş, durumun ciddiyetinin farkına ancak hastane yatağında mücadele verirken vardığını anlatıyor.

“YEMESİN, İÇMESİNLER AŞI OLSUNLAR”

Konuşması sırasında bile gözleri dolu dolu olan Yavaş, derdine şöyle yanıyor:

“O kadar basit geliyor ki, o kadar basit bir şey ki hayatımızla oynadık. Acil, acil, acil… Durmasınlar. Yemesin, içmesinler aşı olsunlar.

Biz sadece basite aldık. ‘Şimdi olacağız, birazdan olacağız, 10 dakika sonra olacağız, şu işi de halledeyim olacağız’ dedik. Hemen aşı olsunlar.”