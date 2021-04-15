Aşı olmayanlar için 'Aşı İkna Timleri' kurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan vatandaşlar için 'Aşı İkna Timleri' kurulacağını söyledi.

Türkiye'de neredeyse her 4 kişiden biri sırası geldiği halde koronavirüs aşısını yaptırmadı.

Özellikle sırası geldiği halde aşı olmayanların oranı 65 yaş ve üzerinde yüzde 23,6 oldu.

AŞI OLMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN İKNA TİMLERİ KURULACAK

Sağlık Bakanlığı da bu duruma el atmak için harekete geçti.

Bu doğrultuda aile hekimlerinin öncülüğünde "Aşı İkna Timleri" oluşturulacak.

Ekipler ev ev gezecek ve aşı yaptırmak istemeyenleri ikna etmeye çalışacak.

AŞI OLMAK İSTEMEYENLER, BİLGİLENDİRİLİP İKNA EDİLECEK

Aşı olmak istemeyenleri evinde ziyaret edecek ekipler, bu kararlarının gerekçesini öğrenecek. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek.

Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor. Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstündeki herkesin aşılanması planlanıyor.