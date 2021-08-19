Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası aşı olmayan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan aşı olmayan vatandaşların konserlere bazı tedbirlerle alınacağını söyledi. Peki, Hangi şartlar getirildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki defa ertelediği Kabine toplantısını bugün yaptı.

Kabine öncesi yeni kararların gelmesi, özellikle aşı olmayanlara ilişkin yeni tedbirlerin alınması gündemdeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 saat 20 dakika süren Kabine toplantısının ardından aşı olmayanlara ilişkin açıklamalar yaptı.

Konser, tiyatro, seyahat, yüz yüze eğitim.. Bu konulara ilişkin açıklamanın gelmesinin ardından, "Aşı olmayanlar konserlere girebilecek mi, hangi şartlar getirildi?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Aşı olmayanlar konserlere girebilecek mi, hangi şartlar getirildi?

AŞI OLMAYANLAR KONSERE GİREBİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."