'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' iddiasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan yanıt

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek" türü bir uygulamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, yeni bir karar aldığını duyurdu.

Karara göre; aşı yaptırmayanlar, ilçelerindeki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek satın alamayacak.

FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPTI: GÖRÜŞLERİMİZİ YANSITMIYOR

Bu açıklamanın ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun görüşlerini yansıtmayan haberlerin kamuoyunda tartışılıyor olmasının camialarını son derece üzdüğünü belirtti.

"SORUMSUZCA YAPILAN AÇIKLAMALAR"

"Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz" türü haberlere sebep olacak açıklamaların son derece sorumsuzca yapıldığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"BÖYLE BİR UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Bizler, salgın sürecinde vatandaşlarımızın ekmeksiz kalmaması için gecesini gündüzüne katan fırıncı esnafı olarak, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da Sağlık ve Ticaret bakanlıklarımız ile ilgili paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamuoyuna yapacağımız açıklamalar, tamamen ilgili bakanlıklarımızla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin neticesi olarak sizlerle paylaşılacaktır. Şu an için 'aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' türü bir uygulama söz konusu değildir. Kamuoyumuzun, bu hassas süreçte ilgili kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki beyanatlara prim vermemesini hassasiyetle rica ediyorum."