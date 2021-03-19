Aşı pasaportunda hangi koronavirüs aşısı kabul edilecek? Aşı pasaportunu kimler alabilecek?

Aşı pasaportunda hangi koronavirüs aşısı kabul edilecek? Aşı pasaportunu kimler alabilecek?

Avrupa Birliği Komisyonu, pandemi döneminde seyahat kısıtlamasını azaltmak için hazırlanan ‘aşı pasaportu’ ile ilgili önerisini açıkladı. Peki, aşı pasaportunda hangi koronavirüs aşısı kabul edilecek?

Avrupa Birliği Komisyonu, AB'ye üye olan ülkeler arasındaki mevcut seyahat kısıtlamalarını en aza indirmek için devreye sokulmasına karar verilen ‘aşı pasaportu’ olarak anılan Dijital Yeşil Sertifika'nın nasıl uygulanabileceğine dair önerilerini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından aşı pasaportunda hangi koronavirüs aşılarının geçerli kabul edileceği ve aşı pasaportunu kimlerin alabileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki, aşı pasaportu için hangi koronavirüs aşısı kabul edilecek? AB vatandaşı olmayan ülkeler aşı pasaportu alabilecek mi? İşte detaylar..

HANGİ AŞI GEÇERLİ KABUL EDİLECEK?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay verilen tüm aşılar, tüm üye ülkeler tarafından otomatik olarak kabul edilecek. EMA’nın henüz onay vermediği aşılar konusunda ise karar üye devletlere bırakılacak.

Üye devletler istemeleri halinde EMA onayı olmayan aşılar için de sertifika düzenleyebilecek. Ancak her AB üyesi, EMA onayı olmayan aşıları kabul etmek zorunda olmayacak.

PRATİKTE NASIL İŞLEYECEK?

Şu an EMA’dan onay almamış Rus ya da Çin aşılarını kabul etmiş bir AB ülkesinden bir başka AB ülkesine seyahat etmek, gidilmek istenen ülkenin bu aşıları kabul edip etmediğiyle ilişkili olacak.

Eğer gidilmek istenen ülke bu aşıları kabul etmiyorsa, sertifikada yer alan diğer veriler devreye girecek.

AŞI PASAPORTU ALMAK İÇİN TEK KRİTER AŞI MI?

Sertifikada aşıyla ilgili bilgilerin yanı sıra negatif PCR test sonucu ve antikor düzeyine ilişkin veriler de yer alacak.

AŞI PASAPORTUNU KİMLER ALABİLECEK?

AB ülkelerinin vatandaşları ve aile bireylerinin yanı sıra AB ülkelerinde yaşayan ancak AB vatandaşı olmayan kişiler de sertifika alabilecek.

AB VATANDAŞI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Üçüncü ülkelerden AB’ye seyahat etmek isteyen ancak AB üyesi olmayan ülke vatandaşları, gidecekleri AB ülkesine gerekli bilgileri sunarak sertifika başvurusunda bulunabilecek. Şu anda gerekli bir mazereti bulunmayan üçüncü ülke vatandaşları, istisnalar hariç AB’ye giriş yapamamaktadır.

AŞI PASAPORTU NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

AB Komisyonu’nun önerisinin hayata geçirilebilmesi için üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nin ve Avrupa Parlamentosu’nun da onayı gerekmektedir. Uygulamanın yaz sezonu başında devreye alınması hedefleniyor.