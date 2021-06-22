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    Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi

    Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun" dedi.
    • AA
    • 22.06.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 11:10
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    Son bir haftada yapılan aşılama ile dünyada ilk sırada yer almayı başaran Türkiye'de haziran sonuna doğru yaş gruba daha da düşürüldü.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini duyurdu.

    "GENÇLİK SALGINA KARŞI HAREKETE GEÇSİN"

    Twitter adresinden bir paylaşım yapan Bakan Koca, gençleri uyarmayı da ihmal etmedi.

    Bakan Koca, “Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.” dedi.

    43 MİLYONU GEÇTİ

    Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 12 bin 250 doz aşı uygulandı.

    Bunlardan 28 milyon 478 bin 811'i ilk doz, 14 milyon 533 bin 439'u ikinci doz olarak kayıtlara geçti.

    Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi #1

    Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi #2

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