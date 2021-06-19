Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.

Türkiye’de koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte aşılamada da önemli bir aşama kaydedildi.

Bugüne kadar 40 milyon 785 bin 258 aşı uygulandı.

26 milyon 452 bin 969 kişiyi birinci doz, 14 milyon 332 bin 289 kişiye ise ikinci doz aşılar yapıldı.

YAŞ SINIRI 30 OLDU

Sayı her geçen dakika daha da artarken, yaş sınırı da düşürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.” dedi.

Koca, "Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler." diye ekledi.