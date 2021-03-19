Aşı sırası hesaplayıcı nedir, nasıl kullanılır? Aşı sırası hesaplayıcı hakkında..

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken tahmini olarak kime ne zaman aşı uygulanabileceğini hesaplayan uygulama geliştirildi. Peki, aşı sırası hesaplayıcı nasıl kullanılır?

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken vatandaşlar, kendilerine ne zaman sıra geleceğini merak ediyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Doğukan Özdemir ve Doktor Aleksandra Zając tarafından geliştirilen ‘aşı sırası hesaplayıcı’; Britanya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye için de kullanıma sunuldu.

Peki, tahmini olarak kime ne zaman aşı uygulanabileceğini hesaplayan aşı sırası hesaplayıcı nasıl kullanılır?

AŞI SIRASI HESAPLAYICI NEDİR?

Aşı sırası hesaplayıcı uygulaması sayesinde, istenilen bilgileri sisteme giren bir kişi, kendisinden önce aşı sırasında bekleyenlerin sayısı ile tahmini olarak ne zaman aşı yaptırabileceğini öğrenebiliyor.

Kişinin aşı olacağı tarih; yaş faktörü, risk grubu içinde yer almak ya da öncelikli meslek kolunda çalışmak gibi kriterlere göre değişiyor.

Örneğin, şu an itibarıyla herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan, risk grubu içerisinde yer almayan 26 yaşındaki bir erkek gazeteci, aşı olabilmek için 11.4 ile 13.6 milyon kişiyi beklemek zorunda.

Yüzde 25’lik aşı kabul oranına göre yapılan tahmine göre, ilk doz aşı 19 Temmuz ya da 11 Ağustos’ta, ikinci doz aşı ise 9 Ağustos ya da 1 Eylül’de yapılabilecek.

Söz konusu site, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama stratejisi baz alınarak hazırlandığı için tahmini süre ve sıradaki kişi sayısı da aşılama hızına göre değişebilmektedir.

Bakanlık verilerine göre, ilk aşının vurulduğu 14 Ocak’tan bu yana 12 milyon 697 bin 487 aşı uygulandı. Haftaya 60-65 yaş grubuna randevu verilmeye başlanacak.

AŞI SIRASI HESAPLAYICI NASIL KULLANILIR?

Aşı sırası hesaplayıcı omnicalculator.com uygulamasında, Covid-19 aşısı sırasındaki olası yerinizi hesaplamak için izlemeniz gereken birkaç adım bulunuyor.

İlk olarak yaşınızı girin. Genel olarak yaşınız ne kadar fazlaysa aşı olmak için o kadar erken çağrılacaksınız.

Bir bakım evinde yaşayıp yaşamadığınızı veya bakım evi çalışanı olup olmadığınızı belirtin. Huzur ve bakımevi gibi yerlerde bulunan herkes aşılanırsa, akrabaların bakım evleri sakinlerini daha az riskle ziyaret etmesine yardımcı olacak.

Hamileyseniz ilk önce doktorunuza danışın. Hamilelik sırasında Covid-19 aşılarının rutin kullanımına dair yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Sağlık veya sosyal bakım personeli (ör. hemşire, doktor, vb.) olan kişiler, virüse daha fazla maruz kalacağı için öncelikli korunması gerekmektedir.

Tam kapanma sırasında ve karantina hallerinde öncelikli olarak korunmanız gerekiyorsa veya başka özel durumunuz var ise evet olarak yanıtlayın.

Gerekli bilgileri girdikten sonra sizden önce aşı yaptırmak için sıraya giren minimum ve maksimum kişi sayısı ile ilgili bir tahmin göreceksiniz.

Aşı sırası hesaplayıcı, aşılama oranına bağlı olarak aşının her iki dozunu almanız ve tam olarak korunmanızın ne kadar süreceğini öğrenmenizi sağlayacak.

Bu rakamlar, ulusal aşılama stratejisinde belirlenen aşılama oranına ve yüzde 70,6’lık varsayılan aşı kabul oranına (aşılama yapılması istenen herkesin rızası olmayacağından) dayandırılmıştır.