Aşıda öncelikli meslekler hangileri? Hangi meslek gruplarına aşı öncellikli yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 4 aşamalı aşılama takvimine göre öncelikli meslek grupları netleşti. Peki aşıda öncelikle meslek grupları hangileri?

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama uygulaması sağlık çalışanları başta olmak üzere aşamalı olarak gerçekleştirilmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı 4 aşamalı takvimini internet sitesinden paylaştı. Bazı meslek gruplarına aşıda öncelik verileceği açıklandı.

Peki aşıda öncelikli meslekler hangileri? Hangi meslek gruplarına aşıda öncelik tanınacak? İşte merak edilen aşı detayları..

HANGİ MESLEKLER ÖNCELİKLİ AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aşı takviminde "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

1. AŞAMA

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

2. AŞAMA

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı, A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi,

A7- Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

3. AŞAMA

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

4. AŞAMA

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.