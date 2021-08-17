Aşıda uygulanan doz miktarı 85 milyonu geçti

Ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 546 bin 984 oldu.

İKİNCİ DOZ 33 MİLYONU GEÇTİ

İkinci doz aşı sayısı ise 33 milyon 585 bin 618 olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.