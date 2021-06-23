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    Aşılama sürecindeki son durum

    Türkiye'nin aşılamadaki son durumunu, Kartal'da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Recep Demirhan'dan ağzından dinledik.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 15:16
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    Aşılama sürecindeki son durum

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de derinden etkiledi.

    Koronavirüse karşı aşının bulunmasıyla birlikte oluşan umutlu bekleyiş, yerini aşılamadaki performansa bıraktı.

    Türkiye ise, sağlık altyapısının sağlamlığı ve sağlıkçılarının azmi ile bu süreci emin adımlarla yürütüyor.

    AŞILAMADA SON DURUM

    Aşılamanın süratle yapıldığı ülkemizde, günlük aşılanan vatandaşların sayısı ortalama 1,5 milyonu buldu.

    Dünya geneline bakıldığında günlük aşılamada en tepeye yerleşen Türkiye, oluşturulacak toplumsal bağışıklık ile diğer ülkelerle kıyaslandığında salgını daha erken kontrol altına alacak.

    Aşılama sürecindeki son durum #1

    PROF. DR. RECEP DEMİRHAN SORULARIMIZI YANITLADI

    Biz de İstanbul Kartal'da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne aşılamadaki son durumu öğrenmek için çıkarma yaptık.

    Mikrofonumuzu hastanenin başhekimi Prof Dr. Recep Demirhan'a uzattık, ve merak edilenleri sorduk.

    İşte o röportaj...

    Aşılama sürecindeki son durum

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    Aşılama sürecindeki son durum #3

    Aşılama sürecindeki son durum #4

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