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    Aşılamada sayı 2,5 milyonu geçti

    Aşılamada sayı 2,5 milyonu geçti

    Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu aştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.02.2021 - 21:44
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    Koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları, "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" çerçevesinde 14 Ocak'ta ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla başladı.

    Ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üstündekilere CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı.

    AŞILAMADA SAYI 2,5 MİLYONU GEÇTİ

    Sağlık ekipleri, 90 yaş ve üstündekilerin aşılarını evlerine giderek yaptı. Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üstündeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

    Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda, 25 Ocak itibarıyla da 80 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi.

    Aşılamada sayı 2,5 milyonu geçti #1

    75 YAŞ VE ÜSTÜ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Aşılama çalışmaları, 75 yaş ve üstündeki vatandaşlarla devam ediyor.

    Bakanlığın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 500 bin 325'e ulaştı.

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