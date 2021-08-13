Euro
10.0782
0.15%
Dolar
8.5499
0.11%
Altın
485.64
0.89%
Borsa
1.445
0.03%
Bitcoin
396.989
3.71%
EXEN Coin
25.84
7.44%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Aşılamada 'sigara' uyarısı: Antikor seviyesini etkileyebilir

    Aşılamada 'sigara' uyarısı: Antikor seviyesini etkileyebilir

    Japonya’da yapılan bir araştırmada; sigara içenlerin, koronavirüs aşısına verdiği bağışıklık tepkisinin daha düşük olabileceği sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Japonya'da, BioNTech aşısına yönelik bir araştırma yapıldı.

    32-54 yaş aralığındaki 378 sağlık çalışanının, aşı sonrası koruyucu antikor seviyeleri analiz edildi.

    Kişilerden ikinci dozdan yaklaşık 3 ay sonra alınan kan örnekleri incelenirken, sigara kullanımının antikor seviyelerine ve etkisine bakıldı.

    AŞI SONRASI ANTİKOR OLUŞUMUNDA 'SİGARA' ENGELİ

    Ayrıca daha önceki araştırmalarla paralel olarak yaşla birlikte antikor seviyelerinin düştüğü de tespit edildi. Yaş değişkeni hesaba katıldıktan sonra varılan sonuçta “erkek olmak” ve “sigara kullanımı” düşük antikor için risk faktörü gösterildi.

    Aşılamada sigara uyarısı: Antikor seviyesini etkileyebilir #1

    KULLANMAYANLARDA ANTİKOR SEVİYESİ DAHA YÜKSEK

    Araştırmacılar, bu sonucu erkeklerde sigara kullanımı oranının kadınların neredeyse iki katı olmasına bağladı. Önceden sigara kullanıp, bırakmış kişilerde de halihazırda sigara içenlere göre antikor seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü.

    Araştırmacılar, sigara kullanımı ve aşıya verilen bağışıklık tepkisi ilişkisiyle ilgili net sonuçlara varmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

    Aşılamada sigara uyarısı: Antikor seviyesini etkileyebilir #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir