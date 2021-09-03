Aşılanmanın yüksek olduğu Trakya'da maskeler unutuldu

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da maske kuralına Edirne'de nispeten uyulduğu, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise çok fazla uyulmadığı gözlendi.

Mavi kategorideki illerden Edirne aşılama oranında nüfusa oranla Türkiye genelinde 2'nci, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 6'ncı sırada yer alıyor.

Salgının devam etmesine rağmen, Edirne'nin kalabalık yerlerinde, Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde bazı vatandaşların maske takmaması dikkati çekti. Birçok kişi de maskesini elinde ya da kolunda taşıyor.

"BİZE NE OLDU?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" mesajıyla maske ve mesafe kuralına uyulmadığına dikkati çekti.

"3 KERE AŞI OLDUM ONA GÜVENİYORUM"

Kent sakinlerinden Ahmet Yıldırım, kalabalıktan uzak ortamlarda maske takmadığını ancak insan yoğunluğunun olduğu alanlarda taktığını söyledi.

Kendi önlemlerini aldığını belirten Yıldırım, "3 kere aşı oldum. Ona da güveniyorum. Toplu yerlerden sakınıyorum, girmiyorum." dedi.

SİGARA YASAĞINA UYMADILAR

Kırklareli'nde de birçok kent sakininin maske takmadığı, bazılarının ise çenesinde ya da burnunun altında taşıdığı görüldü. Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların bu yasağa uymadığı gözlendi.

Zabıta ekipleri, kentin işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.