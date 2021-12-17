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Aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddialarla ilgili açıklama

Aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddialarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddiaları yalanlayarak, "Aşıların son kullanma tarihinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.