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    Aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddialarla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanlığı aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddiaları yalanlayarak, "Aşıların son kullanma tarihinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.
    • AA
    • 17.12.2021 - 20:14
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    Aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddialarla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanlığı aşıların son kullanma tarihiyle ilgili iddiaları yalanlayarak, "Aşıların son kullanma tarihinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

    Ayrıntılar gelecek...

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