Asım Ekren kimdir? Turgut Özal'ın damadı Asım Ekren'in biyografisi

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti. Peki Asım Ekren kimdir? İşte biyografisi..

Asım Ekren, ölümünün ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kültür Bakanlığının Devlet Folk Müzik Topluluğunda görev alan Asım Ekren, 26 Nisan 2021 tarihinde vefat etti.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın damadı olan Asım Ekren, 'milli damat' olarak anılıyordu. Ekren, Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan daha sonra ayrılmıştı.

Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Ünlü müzisyen bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.

Peki Asım Ekren kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

ASIM EKREN KİMDİR?

Asım Ekren, 1951 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1960'lı yıllarda Haramiler grubunda bateristlik yaptı İlk evliliğini İstanbul Gelişim Orkestrası şefi Selçuk Başar'ın kardeşi Asuman Başar ile yaptı. Bu evliliğinden Binnaz ve Mert isimli iki çocuğu oldu. 1982 yılında Zerrin Özer ile nişanlandı.

22 Temmuz 1985'te saat 16:30'da Büyükçekmece'de bir evde Büyükçekmece belediye başkanı Ali Çebi'nin kıydığı bir nikâhla Zeynep Özal ile evlendi. Zeynep Özal ile evlendikten sonra çeşitli iş adamları ile tekstil işi yaptı.

Zeynep Özal'dan boşandıktan 53 gün sonra eski nişanlısı Selma Güneri ile Kadıköy evlendirme dairesinde Kamil Sönmez'in nikâh şahitliği yaptığı bir törenle evlendi.

1987 yılında Güngör Bayrak ile baş rolünü paylaştığı Bomba isimli filmde silah kaçakçılığına bulaşan bir müzisyeni canlandırdı. 2011 yılında lenf kanserine yakalandı. İstanbul Gelişim Orkestrası’nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı.

1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı’nın "Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda" pek çok müzisyen ile birlikte müzik çalışmalarıma devam etti.

2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı "Folkestra" isimli bir grup kurdu.

Asım Ekren, 26 Nisan 2021 tarihinde vefat etti.