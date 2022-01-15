Aşısızlar için getirilen test zorunluluğu kaldırıldı

Şehirlerarası seyehatler, etkinlikler, iş yerleri ve okullarda aşı olmayanlara getirilen test zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.

Uzun süredir uygulanan Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle iligli olarak yazı gönderdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu yazıda ise şu ifadelere yer verildi;

SEYAHAT

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

ETKİNLİK

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

OKULLAR

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

İŞ YERİ VE KAMU

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."