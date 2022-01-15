Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
586.009
2.17%
BTXN Coin
33.17
-2.29%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C
    Aşısızlar için getirilen test zorunluluğu kaldırıldı

    Aşısızlar için getirilen test zorunluluğu kaldırıldı

    Şehirlerarası seyehatler, etkinlikler, iş yerleri ve okullarda aşı olmayanlara getirilen test zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uzun süredir uygulanan Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle iligli olarak yazı gönderdi.

    Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı.

    Söz konusu yazıda ise şu ifadelere yer verildi;

    SEYAHAT

    Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

    Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

    ETKİNLİK

    Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

    OKULLAR

    Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

    İŞ YERİ VE KAMU

    Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

    Aşısızlar için getirilen test zorunluluğu kaldırıldı #1

    Aşısızlar için getirilen test zorunluluğu kaldırıldı #2


    Görüş Bildir