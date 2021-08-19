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- Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Kabine'den hangi karar çıktı?
Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Kabine'den hangi karar çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kez ertelediği Kabine toplantısını bugün yaptı. Bunun üzerine aşı olmayanlar, "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 19:38
- Güncelleme : 19.08.2021 - 19:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınların ardından Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kabine toplantısını iki kez ertelendi.
Bakanların bölgede olması nedeniyle ertelenen Kabine, bugün yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine sonrası aşı, kısıtlama, yüz yüze eğitim gibi konular gündeme geldi.
Özellikle henüz aşı olmamış olanlar, "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Kabine'den hangi karar çıktı? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Kabine'den hangi karar çıktı?
AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın "aşısızlarla ilgili" yapacağı açıklama haberimizde yer alacaktır.