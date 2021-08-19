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Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Kabine'den hangi karar çıktı?

Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Kabine'den hangi karar çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kez ertelediği Kabine toplantısını bugün yaptı. Bunun üzerine aşı olmayanlar, "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.