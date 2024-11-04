'Asistan kadro sayısı düşürüldü' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

DHA

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından 'Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığına' dair iddialar hızla yayılarak gündem oldu.

İddialar sonrası tartışma yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklamada bulunuldu.

"YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE KONTENJAN AÇILMAKTADIR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığına' dair iddialar üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliği'nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği, Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10’unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açılmaktadır.

2024 YILINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANINDA FİİLEN AZALTMAYA GİDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı ile karşılaştırıldığında, 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidildiği açıklanarak, devamında şu açıklamalarda bulunuldu: