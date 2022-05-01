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    Asker Alma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler yayınlandı

    Asker Alma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler yayınlandı

    Resmi Gazete'de yayınlanan Asker Alma Yönetmeliği'ndeki değişikliklere göre dövizle askerlikte ödemenin yapılacağı gün alış kuru dikkate alınacak, vekillerin ise işlemleri ertelenecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:05
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    Asker Alma Yönetmeliği'nde bir dizi değişiklik yapıdı.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede, milletvekilliği durumu, bedelli başvuru süreci ve dövizli askerlik gibi birçok konuda güncelleme yapıldı.

    Milletvekillerinin işlemleri ertelenecek

    Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, milletvekili seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

    Bedelli müracaatı ve vazgeçme

    Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek.

    Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ise yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek.

    Ayrıca, kurada çıkmayanların da yeni bir başvuru hakkı olmayacak.

    Asker Alma Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler yayınlandı #1

    Dövizli askerlikte kur belirlenmesi

    Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, güncel kur üzerinden hesaplanacak.

    Buna göre, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen avro alış kuruna göre belirlenecek. Mevcut düzenlemede ise yılın ilk günü tespit edilen kur esas alınıyordu.

    Resmi Gazete'de konuya ilişkin yayınlanan 17 maddelik yönetmeliğin tamamı;

    Asker Alma Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler yayınlandı #2

    Asker Alma Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler yayınlandı #3


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