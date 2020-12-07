Asker sevklerine erteleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin, sevk işlemleri ileri tarihe alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sevk tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sevk tarihlerinde ertelemeye giden Bakanlık, yeni tarihleri sosyal medya üzerinden duyurdu.

23-25 KASIM SEVKLERİ, 22-24 ARALIK'A ERTELENDİ

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri, 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.





22-24 ARALIK SEVKLERİ, 26-28 OCAK'A ALINDI

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelendi.

Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsıyor.

Öte yandan, kasım ayından aralık ayına ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik olmadığı belirtildi.

TARİH TAKİBİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler, sevk tarihlerini e-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine ise MSB'nin internet adresinden ulaşabilecek.