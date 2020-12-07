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Asker sevklerine erteleme
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 15:43
- Güncelleme : 07.12.2020 - 16:32
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sevk tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.
Sevk tarihlerinde ertelemeye giden Bakanlık, yeni tarihleri sosyal medya üzerinden duyurdu.
23-25 KASIM SEVKLERİ, 22-24 ARALIK'A ERTELENDİ
Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri, 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
22-24 ARALIK SEVKLERİ, 26-28 OCAK'A ALINDI
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelendi.
Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsıyor.
Öte yandan, kasım ayından aralık ayına ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik olmadığı belirtildi.
TARİH TAKİBİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler, sevk tarihlerini e-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine ise MSB'nin internet adresinden ulaşabilecek.