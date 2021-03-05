Euro
8.9963
-0.22%
Dolar
7.5218
0.14%
Altın
410.23
-0.04%
Borsa
1.537
-0.04%
Bitcoin
356.015
-5.15%
EXEN Coin
16.13
-2.36%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Askeri rütbe sıralaması: Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var?

    Bitlis'te yaşanan helikopter kazasının ardından askeri rütbe sıralaması araştırma konusu oldu. Kolordu komutanı ve Kolordu komutanı korgenal rütbesi merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Askeri rütbe sıralaması: Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var?

    Dün akşam saatlerinde yaşanan üzücü olayın ardından en çok araştırılan konulardan biri de askeri rütbe sıralaması oldu.

    Vatandaşlar, kolordu komutanı korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbeler yaka işaretleri ve kumaşların renklerine göre birbirinden ayrılır.

    Peki, Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var? İşte, TSK'ya göre askeri rütbe sıralaması..

    KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL NEDİR?

    Korgeneral, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi kolordu komutanlığı olan ve Tümgeneral ile Orgeneral arasında yer alan askeri bir rütbedir. Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde 14 kolordu bulunmaktadır.

    Askeri rütbe sıralaması: Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var? #1

    KOLORDU NEDİR?

    3-4 tümenden oluşan askeri birime Kolordu denmektedir. Kolordular birleşiminden ordu oluşmaktadır ve bu ordu, korgeneral tarafından yönetilmektedir. Bünyesinde takriben 40.000 asker barındıran Kolordu, bölge savunmasında oldukça etkilidir ve kolordu olarak çok seyrek operasyon gerçekleştirir. Genellikle, ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.

    KAÇ TANE KOLORDU VAR?

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük kuvveti, Türk Kara Kuvvetleri'dir. Türk Kara Kuvvetleri'nin bünyesinde; 4 Ordu, 14 Kolordu, 8 Mekanize Tümen, 11 Zırhlı Tugay, 23 Mekanize Piyade Tugayı, 15 Motorize Piyade Tugayı, 8 Komando Tugayı, 4 İnsani Yardım Tugayı, 5 Topçu Tugayı bulunmaktadır.

    General ve Amiraller

    Mareşal
    Büyükamiral
    Orgeneral
    Oramiral
    Korgeneral
    Koramiral
    Tümgeneral
    Tümamiral
    Tuğgeneral
    Tuğamiral

    Üstsubay Rütbeleri

    Albay
    Yarbay
    Binbaşı
    Yüzbaşı
    Üsteğmen
    Teğmen
    Asteğmen

    Astsubay Rütbeleri

    Astsubay
    Kıdemli Başçavuş
    Astsubay Başçavuş
    Astsubay Kıdemli Üstçavuş
    Astsubay Üstçavuş
    Astsubay Kıdemli Çavuş
    Astsubay Çavuş
    Yedek Astsubay

    Uzman Erbaş Rütbeleri

    Uzman Çavuş
    Uzman Onbaşı

    Sözleşmeli Erbaş/Er Rütbeleri

    Sözleşmeli Çavuş
    Sözleşmeli Onbaşı
    Sözleşmeli Er

    Erbaş/Er Rütbeleri

    Çavuş
    Onbaşı
    Er (rütbe)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir