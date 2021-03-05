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- Askeri rütbe sıralaması: Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var?
Askeri rütbe sıralaması: Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var?
- Haber Merkezi
- 05.03.2021 - 11:31
- Güncelleme : 05.03.2021 - 11:32
Dün akşam saatlerinde yaşanan üzücü olayın ardından en çok araştırılan konulardan biri de askeri rütbe sıralaması oldu.
Vatandaşlar, kolordu komutanı korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var? sorularının yanıtlarını araştırıyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbeler yaka işaretleri ve kumaşların renklerine göre birbirinden ayrılır.
Peki, Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var? İşte, TSK'ya göre askeri rütbe sıralaması..
KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL NEDİR?
Korgeneral, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi kolordu komutanlığı olan ve Tümgeneral ile Orgeneral arasında yer alan askeri bir rütbedir. Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde 14 kolordu bulunmaktadır.
KOLORDU NEDİR?
3-4 tümenden oluşan askeri birime Kolordu denmektedir. Kolordular birleşiminden ordu oluşmaktadır ve bu ordu, korgeneral tarafından yönetilmektedir. Bünyesinde takriben 40.000 asker barındıran Kolordu, bölge savunmasında oldukça etkilidir ve kolordu olarak çok seyrek operasyon gerçekleştirir. Genellikle, ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.
KAÇ TANE KOLORDU VAR?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük kuvveti, Türk Kara Kuvvetleri'dir. Türk Kara Kuvvetleri'nin bünyesinde; 4 Ordu, 14 Kolordu, 8 Mekanize Tümen, 11 Zırhlı Tugay, 23 Mekanize Piyade Tugayı, 15 Motorize Piyade Tugayı, 8 Komando Tugayı, 4 İnsani Yardım Tugayı, 5 Topçu Tugayı bulunmaktadır.
General ve Amiraller
Mareşal
Büyükamiral
Orgeneral
Oramiral
Korgeneral
Koramiral
Tümgeneral
Tümamiral
Tuğgeneral
Tuğamiral
Üstsubay Rütbeleri
Albay
Yarbay
Binbaşı
Yüzbaşı
Üsteğmen
Teğmen
Asteğmen
Astsubay Rütbeleri
Astsubay
Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Yedek Astsubay
Uzman Erbaş Rütbeleri
Uzman Çavuş
Uzman Onbaşı
Sözleşmeli Erbaş/Er Rütbeleri
Sözleşmeli Çavuş
Sözleşmeli Onbaşı
Sözleşmeli Er
Erbaş/Er Rütbeleri
Çavuş
Onbaşı
Er (rütbe)