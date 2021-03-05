Askeri rütbe sıralaması: Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var?

Bitlis'te yaşanan helikopter kazasının ardından askeri rütbe sıralaması araştırma konusu oldu. Kolordu komutanı ve Kolordu komutanı korgenal rütbesi merak ediliyor.

Dün akşam saatlerinde yaşanan üzücü olayın ardından en çok araştırılan konulardan biri de askeri rütbe sıralaması oldu.

Vatandaşlar, kolordu komutanı korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbeler yaka işaretleri ve kumaşların renklerine göre birbirinden ayrılır.

Peki, Kolordu Komutanı Korgeneral nedir? Kaç tane kolordu komutanı var? İşte, TSK'ya göre askeri rütbe sıralaması..

KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL NEDİR?

Korgeneral, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi kolordu komutanlığı olan ve Tümgeneral ile Orgeneral arasında yer alan askeri bir rütbedir. Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde 14 kolordu bulunmaktadır.

KOLORDU NEDİR?

3-4 tümenden oluşan askeri birime Kolordu denmektedir. Kolordular birleşiminden ordu oluşmaktadır ve bu ordu, korgeneral tarafından yönetilmektedir. Bünyesinde takriben 40.000 asker barındıran Kolordu, bölge savunmasında oldukça etkilidir ve kolordu olarak çok seyrek operasyon gerçekleştirir. Genellikle, ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.

KAÇ TANE KOLORDU VAR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük kuvveti, Türk Kara Kuvvetleri'dir. Türk Kara Kuvvetleri'nin bünyesinde; 4 Ordu, 14 Kolordu, 8 Mekanize Tümen, 11 Zırhlı Tugay, 23 Mekanize Piyade Tugayı, 15 Motorize Piyade Tugayı, 8 Komando Tugayı, 4 İnsani Yardım Tugayı, 5 Topçu Tugayı bulunmaktadır.

General ve Amiraller

Mareşal

Büyükamiral

Orgeneral

Oramiral

Korgeneral

Koramiral

Tümgeneral

Tümamiral

Tuğgeneral

Tuğamiral

Üstsubay Rütbeleri

Albay

Yarbay

Binbaşı

Yüzbaşı

Üsteğmen

Teğmen

Asteğmen

Astsubay Rütbeleri

Astsubay

Kıdemli Başçavuş

Astsubay Başçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay Çavuş

Yedek Astsubay

Uzman Erbaş Rütbeleri

Uzman Çavuş

Uzman Onbaşı

Sözleşmeli Erbaş/Er Rütbeleri

Sözleşmeli Çavuş

Sözleşmeli Onbaşı

Sözleşmeli Er

Erbaş/Er Rütbeleri

Çavuş

Onbaşı

Er (rütbe)