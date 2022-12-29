Askerlik borçlanma başvurusu nasıl yapılır? EYT için askerlik borçlanması hesaplama 2022

Askerlik borçlanma başvurusu nasıl yapılır? EYT için askerlik borçlanması hesaplama 2022

EYT ile emekli olabilmek için uzun dönem askerlik borçlanması yapacak olan vatandaşlar hesaplama ve başvuru işlemlerini sorguluyor. Peki askerlik borçlanması nedir, nasıl başvurulur?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilen ancak prim günü askerliği kadar eksik olan vatandaşlar, borçlanabiliyor.

Erkeklerde EYT ile emekli olma şartı 5 bin prim günü, 8 Eylül 1999 öncesi giriş ve 25 yıl hizmet olarak açıklandı.

Askerlik borçlanması ile sigorta girişini öne çekerek emekli olmak isteyenler, başvuru ve hesaplama detaylarını araştırıyor.

18 ay askerlik yapanlar, uzun dönem askerlik borçlanması nasıl hesaplanır ve kaç para tutar merak ediyor.

Peki askerlik borçlanması nedir, nasıl hesaplanır? Askerlik borçlanması başvurusu nasıl yapılır? 12 ve 18 aylık askerlik borçlanması ne kadar, kaç TL tutar? İşte ayrıntılar...

Askerlik borçlanması nedir, ne kadar tutar?

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin SGK hizmet süresine eklenmesi amacıyla yapılan SGK prim hizmet borçlanması kısaca Askerlik Borçlanması olarak adlandırılmaktadır.

Askerlik borçlanması için 2022 yılında 12 aylık tutar 38 bin 430 TL, 18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacak.

Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

1 günlük borç tutarı

Bir günlük borç tutarı kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32’sidir. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

e-Devlet'ten askerlik borçlanma başvurusu

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

İlk iş olarak e- Devlet üzerinden sisteme giriş yapılır. Arama çubuğuna "borçlanma" yazarak arama yapılır.

Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir. Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

Buna örnek vermek gerekirse, askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi "4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu" uygulaması üzerinden açılan ekrandan "yeni başvuru" sekmesini tıklar.

Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.