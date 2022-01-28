Askerlik sınıflandırma grubu 1-2-3 ne demek? İşte anlamları

MSB, askerlik sevk tarihlerini duyururken sınıflandırmaları numaralar ile açıklıyor. Peki, askerlik sınıflandırma grupları nedir? Sınıflandırma grubu 1, 2 ve 3 ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Vatani görevlerini yapacak olan adayların askerlik sevk tarihleri ve yeri açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, er ve erbaşlar için seçim ve sınıflandırma sonuçlarını erişime açtı.

Adaylar, askerlik yerlerini sonuçlarını e-Devlet aracılığı ile sorguluyor.

Celp ve sevk tarihleri, gruplar halinde duyuruluyor. Sınıflandırma grubu 1,2 ve 3 şeklinde açıklandı.

Askerlik yerleri açıklamasının ardından sorgulama ekranında "Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır." ifadesi ile karşılaşan vatandaşlar, ne anlama geldiğini araştırıyor.

Peki, askerlik sınıflandırma grupları nedir? Sınıflandırma grubu 1, 2 ve 3 ne anlama geliyor? İşte askerlik sınıflandırma hakkında detaylar…

ASKERLİK SINIFLANDIRMA GRUPLARI

Birinci grupta kimlerin ikinci ve üçüncü grupta kimlerin askere alınacağı tamamen sistemsel olarak belirlenmektedir. Bir celp dönemi için toplam alınacak askerlerin %90'ı birinci grupta %10'u ise ikinci ve üçüncü grupta askere alınmaktadır.

-Yükümlü: Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)- Sevk Tarihleri 03 Şubat 2022

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler: 02-03 Şubat 2022

-Erbaş/Er (2nci Grup): Sevk Tarihleri 03 Mart 2022

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler: 02-03 Mart 2022

-Erbaş/Er (3ncü Grup): 31 Mart 2022

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler: 30-31 Mart 2022