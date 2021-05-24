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    Askerlik tecil başvurusu 2021: e-Devlet askerlik erteleme nasıl yapılır?

    Türk vatandaşı olan erkeklerin zorunlu görevi olan askerlik, eğitim süreçleri nedeniyle ertelenebiliyor. Tecil işlemi yaptıracak olan vatandaşlar, askerlik erteleme detaylarını araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 11:02
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    Askerlik tecil başvurusu 2021: e-Devlet askerlik erteleme nasıl yapılır?

    Askerlik tecil ettirme başvurusunda bulunmak isteyen yüzlerce vatandaş e-Devlet kapısı üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek bir sağlık problemi yoksa askerlik yapmak zorundadır. Ancak lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi eğitim öğretimine devam eden vatandaşlarda askerlik tecil ettirme suretiyle askerlikten belirli sürelerce muaf olmaktadır.

    Peki askerlik erteleme nasıl yapılır? İşte 2021 askerlik erteleme başvurusu ve askerlik tecil ettirme başvurusu için yapılması gerekli olan işlemler…

    ASKERLİK ERTELEME NASIL YAPILIR?

    Askerlik görevini çeşitli nedenlerle yapamayacak olan adaylar, tecil işlemi ile bir süre askerlik vazifelerini erteleyebiliyor. Tecil işlemi, e-devlet üzerinden ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından gerçekleştiriliyor. Diğer yandan şubeye giderek de tecil işlemi yapılabiliyor.

    Askerlik tecil başvurusu 2021: e-Devlet askerlik erteleme nasıl yapılır? #1

    ASKERLİK ERTELEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

    • Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
    • Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
    • Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık
    • Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

    LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME

    Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

    ÜNİVERSİTE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME

    Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

    Askerlik tecil başvurusu 2021: e-Devlet askerlik erteleme nasıl yapılır? #2

    E-DEVLET ASKERLİK ERTELEME BAŞVURUSU 2021

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