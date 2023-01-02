ASKERLİK YERLERİ 2023! Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Açıklanıyor...

ASKERLİK YERLERİ 2023! Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Açıklanıyor...

Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar vatan görevlerini nerede yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki 2023 bedelli yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Vatani görevini bedelli olarak yapacak olan asker adaylarının yakından takip ettiği bedelli askerlik yerleri sorgulanıyor.

Askerlik yerleri açıklandı mı sorusu yeni yılın merak konuları arasında.

Binlerce aday MSB'den yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Askerlik sınıflandırma ve celp tarihleri ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor.

Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl, nereden öğrenilir? İşte son durum...

2023 bedelli askerlik yeri ne zaman açıklanacak?

2023 yılı bedelli askerlik yerleri 25 Ocak'ta e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023