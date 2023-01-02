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- ASKERLİK YERLERİ 2023! Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Açıklanıyor...
ASKERLİK YERLERİ 2023! Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Açıklanıyor...
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 11:52
Vatani görevini bedelli olarak yapacak olan asker adaylarının yakından takip ettiği bedelli askerlik yerleri sorgulanıyor.
Askerlik yerleri açıklandı mı sorusu yeni yılın merak konuları arasında.
Binlerce aday MSB'den yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Askerlik sınıflandırma ve celp tarihleri ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor.
Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl, nereden öğrenilir? İşte son durum...
2023 bedelli askerlik yeri ne zaman açıklanacak?
2023 yılı bedelli askerlik yerleri 25 Ocak'ta e-Devlet üzerinden açıklanacak.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023