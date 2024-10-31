2024 Kasım celbi: Askerlik yerleri açıklandı

Haber Merkezi

2024 Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu.

Buna göre, kasım ayında silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da konuya dair açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"E-DEVLET VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"

Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.



Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 14 Kasım 2024

Er (2’nci Grup): 12 Aralık 2024

Er (3’üncü Grup): 09 Ocak 2025