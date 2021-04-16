Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Vatani görevini yerine getirecek olan kişiler, askerlik yerleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor.

Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce yükümlünün gözü, Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek Mayıs 2021 askerlik yerleri açıklamasına çevirlmiş durumda.

Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusunda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 16 Nisan tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacağını duyurmuştu.

Bu nedenle askere gidecek olan bireyler, gece saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Binlerce kişi, '2021 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 Mayıs ayı celp yeri sorgulama ekranı...

MAYIS ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 Mayıs sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlik yerleri hakkında resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır.

Ayrıntılar için ://asal.msb.gov.tr''

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ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları, e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.