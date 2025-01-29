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Askerlik yerleri bugün ilan edilecek

Askerlik yerleri bugün ilan edilecek Askerlik hizmeti için yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk takvimi belli oldu. Yükümlülerin kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birlikleri bugün açıklanacak.