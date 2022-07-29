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    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanır?

    Askerlik yerlerinin açıklanması için sabırsızlıkla bekleyenler, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanır?" sorusunu araştırıyor.
    • 29.07.2022 - 11:13
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    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanır?

    Asker olmaya hazırlanan binlerce kişi, Haziran ayından bu yana askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

    Silah altına girecek olan erkek adaylar, askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından yeni bir sürece başlayacak.

    Askerlik yerlerini Milli Savunma Bakanlığı, e-Devlet üzerinden paylaşacak.

    Bu kapsamda da, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanır?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanır? İşte yanıtı...

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanır?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; Haziran 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 Cuma günü yani bugün e-Devlet sistemi üzerinden duyurulacak.

    ASKERLİK DURUM BELGESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    e-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    Yükümlü - Sevk Tarihleri

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde; Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

    • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022
    • Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022
    • Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanır? #1


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