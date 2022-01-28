Askerlik yerleri ve tarihleri açıklandı

Vatani görevini tamamlamak üzere askere gideceklerin yerli ve hangi tarihlerde gidecekleri duyuruldu. Askerlik yerlerine erişim, e-Devlet'ten öğrenilebiliyor.

2022 yılında vatani görevini gerçekleştirmek üzere askere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, bugün itibariyle nerede askerlik yapacağını öğrendi.

2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı.

Askerlik yeri sorgulaması için vatandaşlar e-Devlet üzerinden askere gidecekleri yer ve tarihe bakabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAKILIYOR

e-Devlet üzerinden erişim sağlamak isteyenler, "https://www.turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama" adresine gidiyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak bilgi alıyor.

ASKERLİK YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN





BEDELLİ ASKERLİK YER VE TARİHLERİ

2022 yılı için ücreti 55 bin 194 lira olarak belirlenen bedelli askerlik yerleri de açıklandı. Bilgi erişimi için e-Devlet üzerinden kimlik ve şifre bilgileri girilmesi gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY, ER VE ERBAŞLARIN SEVK İŞLEMLERİ

1- Sınıflandırılan yükümlüler Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır.

2- Yoklama kaçağı ve saklılardan;

a. Erteleme hakkı bulunanlar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

b. Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınır.

3- Bakayalar hariç sınıflandırıldıktan sonra Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitimini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde sevk edilirler.

4- Cezaevinden tahliye olan er statüsündeki bakayalar tahliyelerini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde, diğer er statüsündeki bakayalar ise müracaatlarını veya yakalanmalarını müteakip derhal sevk edilir. Bunlardan Askeralma Kanununda yazılı bir mazereti nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip ilk mesai gününde sevk edilir.

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekleri haiz yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı statüsündeki bakayalar müracaatlarından veya yakalanmalarından sonraki eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir. Bunlardan Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

6- Yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler, TRT ve Ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları aracılığıyla yapılır, bunun dışında aynı duyuru msb.gov.tr/Askeralma adresinde ve TRT teleteks sayfasında da yayımlanır. Ayrıca adrese bir tebligat yapılmaz.

7- Yükümlüler, seçim ve sınıflandırma sonucunda statülerine göre belirlenen tarihlerde e-Devlet Kapısı üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıkları tarafından sınıf okulu/eğitim merkezlerine sevk edilir.

8- Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere sevk evrakını almayan, sevk evrakını aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine Askeralma Kanununun 23’üncü maddesinde belirtilen mazeretleri dışında katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulur.