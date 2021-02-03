Askerlik yoklama kaçağı nedir, cezası ne kadar? Yoklama kaçağı başvurusu nasıl yapılır?

Askerlik yoklama kaçağı nedir, cezası ne kadar? Yoklama kaçağı başvurusu nasıl yapılır?

Askerlik yaşı gelmiş ve erteleme hakkı sona eren kişiler yoklama takibi ve yoklama başvurusunun detaylarını merak ediyor. Peki, yoklama başvurusu nasıl yapılır? Yoklama kaçağı cezası ne kadar?

Askerlik yoklaması sırasında askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gitmeyen ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmeyen kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ‘’1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını yaptırmaları gerekiyor’’ şeklinde bir duyuru yapıldı.

Peki, askerlik yoklama kaçağı nedir? Yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı başvurusu nasıl yapılır?

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, yoklama esnasında bulunmayan ve bulunamama nedenine dair bu kanunda yazılı bir mazeret göstermemiş olan kişilere denir.

Yoklama kaçakları, yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilmektedir.

Yakalanan yükümlüler, en geç 24 saat içinde en yakın askerlik şubesine getirilir.

Askerlik şubesi tarafından teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvvetinin hazırladığı tutanağa istinaden serbest bırakılır.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Kendi isteğiyle gelen kişiler, her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır.

İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

YOKLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapacak kişiler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki 'asal yoklama başvurusu' linkinden, vesikalık fotoğraflarını ve gerekli formları ekledikten sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporlarıyla aile hekimlerine müracaat edebilirler.

Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak kişiler ise, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporlarını yanlarında getirmelidir.

Yurt dışında bulunan yükümlüler, yurt dışı temsilciliklerine veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yoklamalarını yaptırabilirler.

Engelli yükümlülerin, e-Devlet üzerinden engelli sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınarak Milli Savunma Bakanlığına asker alma işlemleri için paylaşılmasına açık rıza onayı vermeleri gerekmektedir. Açık rıza onayı vermeyen/veremeyen engelli yükümlülerin kendisi veya kanuni vasisinin en yakın askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini tamamlatması gerekmektedir.

2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

2'nci madde kapsamında bulunan yükümlüler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar mazeretsiz olarak yoklamalarını yaptırmamaları, mazeretlerini gösterir belgelerini askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerimizde bulundurmamaları halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutularak haklarında aynı kanunun 24'üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

ASKERLİK YOKLAMASI BAŞVURU SONUCU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Askerlik yoklama başvurusu yapan kişiler, e-Devlet'e giriş yaparak yoklama başvuru işlemlerinin kontrolünü sağlayabilmektedir.

E-Devlet sisteminde, Aile Hekimliğinde Askerlik Yoklaması Sağlık Muayene işlemlerini tamamlayan kişiler ''Yoklama işlemi tamamlanmıştır'' uyarısı ile karşılaşacaktır.

Aile Hekimliğinde Sağlık Muayene işlemlerini tamamlamayan kişilerin bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.