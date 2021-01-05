ASKİ Genel Müdürü Öztürk: Başkent'te 110 günlük su kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara hiç su gelmemesi halinde 110 günlük suyun kaldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, barajlardaki doluluk oranıyla ilgili bir açıklama yaptı.

2 Ocak itibarıyla barajlardaki toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk, dikkatli su tüketiminin önemine dikkati çekti.

"HİÇ SU GELMEMESİ DURUMUNDA 110 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI"

Barajların doluluk oranının yüzde 20,91 olduğunu bildiren Öztürk, "Geçen yıla göre 13 milyon 469 bin metreküp daha az su bulunuyor. Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldığını söyleyebiliriz. Suyumuzun her damlası çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Ankara'nın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğunu aktardı.