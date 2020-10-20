Askıda ekmek ne demek? Askıda ekmek kampanyası nedir?

MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen askıda ekmek kampanyası nedir, nasıl işliyor merak konusu oldu.

Askıda ekmek projesi, MHP lideri Bahçeli'nin yüzde 15'lik ekmek zammı çıkışı sonrası gündeme geldi. Peki; askıda ekmek ne demek?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacağını açıkladı. Balcı'nın açıklmasına ilk tepki MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, zamla ilgili "Yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. Askıda ekmek projesini başlatıyorum" dedi.

ASKIDA EKMEK NEDİR?

Askıda ekmek kampanyasına katılmak istiyorsanız fırına gittiğinizde 2 ekmek parası ödüyorsunuz fakat 1 adet ekmek alıyorsunuz. Ekmekleri de satın alırken şunu diyorsunuz: İki ekmek birisi askıda. Ardından fırın sahibi sizin için askıya yani ekmeklerin biriktiği noktaya bir adet ekmek bırakıyor. Gün içinde ihtiyacı olan birisi gelip "Askıda ekmek var mı?" diye soruyor. Eğer askıda ekmek varsa bu kişi ekmeği herhangi bir ücret ödemeden alabiliyor.

ASKIDA EKMEK TARİHİ

Türkiye'de aslında kökleri çok eskilere dayanan bir uygulama. Müslüman bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu devlet yönetiminde ve sosyal hayatta “ İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturunu benimsemişti. O dönemde sofraların vazgeçilmezi olan ekmek de ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine askıda ekmek geleneği ile giriyordu.

Çeşitli ırk, dil ve dinden olan vatandaşların arasında herkesin olduğu gibi yardıma muhtaç insanların da gururu önemseniyor ve yapılan yardımların kimseyi incitmemesine özen gösteriliyordu.

Askıda ekmek uygulaması bir gelenek olarak yüzyıllar boyunca devam etti. Bugün Avrupa’da görülen askıda ekmek uygulaması da Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü topraklardan miras kalan bir uygulama olarak devam ediyor.

EKMEK ZAMMI NE KADAR?

İstanbul Ticaret Odası'nda alınan karar doğrultusunda, ekmeğin kilogram fiyatı 6,25 liradan 7,50 liraya yükseltilmiştir. Un fiyatlarındaki artışların ekmeğe de yansıdığı ifade edilmiştir.

Fiyat listesine göre 200 gram ekmek 1,50 liradan, 240 gram ekmek ise 1,80 kuruştan satılıyor. İstanbul'un pek çok semtinde ekmek fiyatları ise farklılıklar gösteriyor.Bazı fırıncılar 220 gram ekmeği 1,65 liradan satması gerekirken 2 liradan satıyor.