Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas filmine yoğun ilgi

Salgın döneminin en iyi açılış yapan animasyon filmi olarak gösterilen Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas, izleyicilerden tam not aldı.

TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" animasyon filmi vizyonda...

Okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirme hedefinde olan film, 7 Ocak'ta ilk kez vizyona girdi. Filme ise yoğun bir ilgi var.

3 GÜNDE 178 BİNİ GEÇTİ

3 gündür vizyonda olan film, şu ana kadar yaklaşık 178 bin küsur izlendi.

Salgın döneminde sinamaların boş kaldığı şu günlerde Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas, en iyi açılış yapan animasyon filmi olarak gösteriliyor.

Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas filminin fragmanı VİDEO

"ÇOCUKLARA TEKNOLJİYİ SEVDİRECEĞİZ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, film için basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılın ev havalı sinemasını dünyanın en tatlı seyircileriyle izleyecek olmanın mutluluğunu hissettiğini söyledi.

Sobacı, Aslan karakterinin TRT Çocuk'un mucit kahramanı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti;

"Çocuklarımıza yeni nesil bilgileri aktarmak ve teknolojiyi sevdirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu filmde de biz Aslan karakteri aracılığıyla yerli ve milli gururumuz Hürkuş'la macerasına tanıklık edeceğiz. Bir yandan da çocuklarımızın teknolojiyi sevmelerine gayret edeceğiz. Çünkü Türkiye özellikle son dönemde çok ciddi bir milli teknoloji hamlesi gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Bu hamlenin gençlerin yanı sıra çocuklarımızın da gönlünde yer bulabilmesi için Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli. Biz de bu filmle bu sürece katkı vermeye gayret ediyoruz."

ÖZETLE FİLMİN KONUSU

Hasan Usta, kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a verir. Uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, bu eşyaları karıştırırken büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair notlara rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kolun peşindekiler yalnızca onlar değildir. Böylelikle İstanbul sokaklarında macera dolu bir kovalamaca başlar.