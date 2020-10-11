Aslı Aydıntasbaş Hatay'daki yangının nedenine küresel ısınma dedi

Hatay'da PKK'nın sahiplendiği orman yangınlarına Aslı Aydıntasbaş, kendi yorumunu getirdi.

Hatay’ın farklı yerlerinde aynı anda PKK’lı tarafından yakılan ateşlere yönelik tepkiler devam ediyor.

PKK’lıların ormanları ateşe verdikleri anlar sosyal medyada paylaşılırken, PKK destekçileri de Hatay’ı bilerek yaktıklarını ifade eden çok sayıda tweet attı.

Türkiye'nin PKK’lı teröristlere tepkisi artarken gazeteci Aslı Aydınbaş sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

KÜRESEL ISINMA

Hatay’da çıkan orman yangınlarının, küresel ısınmanın Akdeniz’e etkisi olduğu şeklinde yorum yapanların olduğunu belirten Aydıntaşbaş, şu paylaşımı yaptı:

"Sadece Hatay değil Lübnan ve Suriye’de de orman yangınları. Küresel ısınmanın Akdeniz’e yansıması olarak yorumlayan da var. "

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Aydıntaş gelen tepkiler sonrası söz konusu gönderiyi sosyal medya hesabından kaldırdı.

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