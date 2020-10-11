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    Aslı Aydıntasbaş Hatay'daki yangının nedenine küresel ısınma dedi

    Aslı Aydıntasbaş Hatay'daki yangının nedenine küresel ısınma dedi

    Hatay'da PKK'nın sahiplendiği orman yangınlarına Aslı Aydıntasbaş, kendi yorumunu getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 09:09
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    Hatay’ın farklı yerlerinde aynı anda PKK’lı tarafından yakılan ateşlere yönelik tepkiler devam ediyor.

    PKK’lıların ormanları ateşe verdikleri anlar sosyal medyada paylaşılırken, PKK destekçileri de Hatay’ı bilerek yaktıklarını ifade eden çok sayıda tweet attı.

    Türkiye'nin PKK’lı teröristlere tepkisi artarken gazeteci Aslı Aydınbaş sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Aslı Aydıntasbaş Hatay daki yangının nedenine küresel ısınma dedi #1

    KÜRESEL ISINMA

    Hatay’da çıkan orman yangınlarının, küresel ısınmanın Akdeniz’e etkisi olduğu şeklinde yorum yapanların olduğunu belirten Aydıntaşbaş, şu paylaşımı yaptı:

    "Sadece Hatay değil Lübnan ve Suriye’de de orman yangınları. Küresel ısınmanın Akdeniz’e yansıması olarak yorumlayan da var. "

    DAHA SONRA SİLDİ

    Aydıntaş gelen tepkiler sonrası söz konusu gönderiyi  sosyal medya hesabından kaldırdı.

    Hatay'da yerleşim yerlerine sıçrayan yangından korkunç görüntüler

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