Aslı Aydıntaşbaş: İfade özgürlüğü herkes için olmamalı

Aslı Aydıntaşbaş: İfade özgürlüğü herkes için olmamalı

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, ABD'de Donald Trump'a uygulanan sosyal medya yasağının doğru olduğunu söyledi.

ABD'de Donald Trump'ın mitingi sonrası yaşanan olayların ardından, Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya uygulamalarına erişiminin engellenmesi, ülkede ve dünyada düşünce özgürlüğü tartışmalarına yol açtı.

Sosyal medya şirketlerinin Trump'a karşı aldığı abluka kararını doğru bulanlar arasında gazeteci Aslı Aydıntaşbaş da yer aldı.

"DOĞRU YAPTILAR, GEÇ BİLE KALDILAR"

Türkiye'de devletin ve kamuoyunun genel menfaatleri için en küçük kısıtlama ya da yasağı acımasızca eleştirebilen Aslı Aydıntaşbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a karşı sosyal medya devlerinin uyguladığı yasağı savunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Facebook, Twitter, Trump’ı bloklamakta doğru mu yaptı? İfade özgürlüğü herkes için geçerli olmamalı mı? Bu sorulara cevabım net. Doğru yaptılar, geç bile kaldılar."

"HİTLER FACEBOOK'TA SAYFA AÇSAYDI.."

"Demokrasiyi yok etmeye çalışan, darbe girişiminde bulunan birine görüşlerini yayması için platform tanınması, bir seri katile cinayetlere devam etmesi için silah vermekten farksız.

Mesela Hitler’in Facebook’ta sayfa açıp görüşlerini yaymasına izin verecek miyiz?"

"TRUMP, KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDEN İNSANLARI KULLANIYOR"

"Trump tabanı, işsizlik, parasızlık, korku, ırkçılık, eğitimsizlik... farklı saiklerle hareket eden, kendini dışlanmış hisseden insanlardan oluşuyor. Sisteme öfkeliler. Trump bu öfkeyi kendi çıkarları için kullanan korkunç bir oportünist."

"ABD, TRUMPİSTAN'A DÖNÜŞECEKTİ"

"Şunu da unutmayalım: Günün sonunda ABD’de demokrasiyi kurtaran, bağımsız yargı (Trump seçimi iptal için açtığı 62 davayı da kaybetti), kuvvetler ayrılığı ve güçlü parlamento oldu.

Bunlar olmasa, ABD Trumpistan’a dönüşecekti."