Afşin Yurdakul'un programına konuk olan Aslı Aydıntaşbaş, Suriye'deki PKK/YPG'ye 'terör örgütü' demek yerine 'Kürt oluşumu' demeyi tercih etti.

Türkiye, NATO Liderler Zirvesi öncesinde İsveç ve Finlandiya'yla anlaşma imzaladı.

Konu Habertürk'te Afşin Yurdakul'un HT 360 programında da masaya yatırıldı.

Programa konu olan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, mutabakat metnindeki maddeleri değerlendirirken Suriye'deki PKK/YPY gibi terör örgütlerine "terör örgütü" demek yerine "Kürt oluşumu" ifadelerini kullanmayı tercih etti.

Terör örgütü diyemedi

Aslı Aydıntaşbaş, sözlerinde şu ifadeleri kullandı;

"Eğer Türkiye'nin istediği İsveç'in istihbarat, yada işte silah ya da beşiri anlamda Suriye'deki Kürt oluşumuna yardım etmemesi ise bu anlaşmayı sağlamış. Ama, tabii, Türkiye'nin talep ettiği insanların medyada da yazılıp çiziliyor, medyada da tartışıldı. Kim olduğunu, olmadığını bundan sonraki süreçlerde adli süreçlerde iki ülke komisyon kurup tartışacak"

Aslı Aydıntaşbaş, Suriye'deki PKK'ya terörist diyemedi