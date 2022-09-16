Aslı Aydıntaşbaş ve Nevşin Mengü'den Erdoğan'ın liderlerle fotoğrafına övgü tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderlerin kendisini pür dikkat dinlediği fotoğraf karesinin beğenilmesini Aslı Aydıntaşbaş ve Nevşin Mengü eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel davetli olarak katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında liderlerle bir araya geldi.

Birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.

Gayrıresmi akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin samimi pozları dikkat çekti.

Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu fotoğraf karesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nevşin Mengü beğenmedi

Muhalif yönüyle tanınan gazeteci Nevşin Mengü ise bu fotoğraf karesini beğenmeyerek tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nevşin Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"Tam olarak neyle gurur duyacağız"

"Tam olarak neyiyle gurur duyacağımızı anlamadım. Cb diktatörlerle iyi anlaşıyor diye mi gurur duyalım. Öyle bir fotoğraf ki bir rahmetli İdi Amin eksik. Liderimiz ortamını bulmuş, diktatörlerle şakalar komiklikler." dedi.

Aslı Aydıntaşbaş da rahatsız oldu

Tarihi toplantıdan bir diğer rahatsız olan kişi ise gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'tı.

"Bu fotoğrafın övünülecek bir yeri yok"

Twitter hesabından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Aydıntaşbaş, "Bu fotoğrafın övünülecek bir görüntü olduğunu düşünmek için bayağı dünyadan kopuk olmanız gerekiyor." dedi.