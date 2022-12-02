Petrol
87.17
0.33%
Euro
19.6003
-0.08%
Dolar
18.6383
0.03%
Altın
1.079
-0.06%
Borsa
5043
-0.06%
Bitcoin
321.169
-0.65%
BTXN Coin
5.50
-1.61%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C
    Aslı Aydıntaşbaş'tan Nevşin Mengü'ye 6'lı masa desteği: Doğru söylüyor

    Aslı Aydıntaşbaş'tan Nevşin Mengü'ye 6'lı masa desteği: Doğru söylüyor

    Aslı Aydıntaşbaş, yakın zamanda muhalefetin gelecek seçimleri kazanacağı beklentisinin terse döndüğünü belirten Nevşin Mengü'ye katıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 seçimlerine az bir süre kalırken, partilerin seçim çalışmaları da sürüyor..

    Muhalefet kanadındaki partiler çalışmalarını koalisyon üzerinden yürütürken, kendi aralarında yaşadıkları krizler, kamuoyunda sert tepkileri de beraberinde getiriyor.

    Özellikle 6'lı masada aday belirleyememe sorununun yanı sıra masa içindeki liderlerin birbirleriyle kavgaları da seçmen üzerinde olumsuz imaj bırakıyor.

    Yaşanan  gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteciler de duruma tepki gösteriyor.

    Nevşin Mengü muhalefeti beceriksizlikle itham etti

    Mesleğine YouTube yayınları ile devam eden gazeteci Nevşin Mengü, muhalefete 'Becereksiz' dedi.

    Yakın zamanda muhalefetten beklentinin yüksek olduğunu, 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndüğünü söyleyen Mengü, artık hakim havanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı yönünde olduğunu söyledi.

    Aslı Aydıntaşbaş da destekledi: Doğru söylüyor

    Mengü'nün açıklamasına Aslı Aydıntaşbaş da katıldı.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydıntaşbaş, "Nevşin doğru söylüyor, dış dünyada hava dönüyor." dedi.

    Aslı Aydıntaşbaş tan Nevşin Mengü ye 6 lı masa desteği: Doğru söylüyor #1

    Nevşin Mengü'den muhalefete: Bu kadar mı beceriksizlik olur VİDEO ARŞİV

    Aslı Aydıntaşbaş tan Nevşin Mengü ye 6 lı masa desteği: Doğru söylüyor #2

    Nevşin Mengü'den muhalefete: Bu kadar mı beceriksizlik olur HABERİAslı Aydıntaşbaş tan Nevşin Mengü ye 6 lı masa desteği: Doğru söylüyor #3


    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı
    İç Haber

    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü
    3. Sayfa

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir