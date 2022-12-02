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- Aslı Aydıntaşbaş'tan Nevşin Mengü'ye 6'lı masa desteği: Doğru söylüyor
Aslı Aydıntaşbaş'tan Nevşin Mengü'ye 6'lı masa desteği: Doğru söylüyor
- Haber Merkezi
- 02.12.2022 - 10:17
- Güncelleme : 02.12.2022 - 11:09
2023 seçimlerine az bir süre kalırken, partilerin seçim çalışmaları da sürüyor..
Muhalefet kanadındaki partiler çalışmalarını koalisyon üzerinden yürütürken, kendi aralarında yaşadıkları krizler, kamuoyunda sert tepkileri de beraberinde getiriyor.
Özellikle 6'lı masada aday belirleyememe sorununun yanı sıra masa içindeki liderlerin birbirleriyle kavgaları da seçmen üzerinde olumsuz imaj bırakıyor.
Yaşanan gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteciler de duruma tepki gösteriyor.
Nevşin Mengü muhalefeti beceriksizlikle itham etti
Mesleğine YouTube yayınları ile devam eden gazeteci Nevşin Mengü, muhalefete 'Becereksiz' dedi.
Yakın zamanda muhalefetten beklentinin yüksek olduğunu, 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndüğünü söyleyen Mengü, artık hakim havanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı yönünde olduğunu söyledi.
Aslı Aydıntaşbaş da destekledi: Doğru söylüyor
Mengü'nün açıklamasına Aslı Aydıntaşbaş da katıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydıntaşbaş, "Nevşin doğru söylüyor, dış dünyada hava dönüyor." dedi.
Nevşin Mengü'den muhalefete: Bu kadar mı beceriksizlik olur VİDEO ARŞİV
Nevşin Mengü'den muhalefete: Bu kadar mı beceriksizlik olur HABERİ