Aslı Baykal: Temiz siyaset için büyük adımlar

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan hareketli dakikalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir operasyon için sabah saatlerinde harekete geçti.

Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyonla başladı...

"Suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamalarla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da operasyon kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri hakkında yorum yapan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ise herkesin yargıya güvenmesini söyledi.

Baykal, paylaşımında şöyle dedi:

"BU ETKİ NEREDEN KAYNAKLANIYOR"

Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.

"TEMİZ SİYASET İÇİN"

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi, bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmekti. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

"CHP'YE DÜŞEN TEMİZ BİR KURULTAY"