Aslı Baykal, terör saldırısına ilişkin muhalefeti eleştirdi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı, Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı paylaşımda muhalefeti hedef alarak, "Siz de terörle mücadele edin" dedi.

Türkiye, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki terör saldırısıyla sarsıldı.

Dün saat 16.20 sıralarında yaşanan patlama, 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken olayda 81 kişi de yaralandı.

Saldırıyla ilgili geniş çaplı başlatılan incelemeler sonucunda, patlamayı gerçekleştiren kadın teröristin, Suriye uyruklu olduğu ve saldırı emrini Afrin’den aldığı belirlendi.

Aslı Baykal muhalefete yüklendi

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği olayla ilgili muhalefet kanadından da patlamaya ilişkin seçim kampanyası eleştirileri geldi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, yorumlara cevap verdi.

"Siz de terörle mücadele edin"

Aslı Baykal, yine başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Terör saldırıları iktidara yarıyor gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?"





CHP'den istifa etti

Baykal, 31 Ekim tarihinde yaptığı Twitter paylaşımı ile CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Haberi, e-Devlet üzerinden üyeliğini iptal ederek ‘Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır’ mesajını paylaşarak açıklamıştı.

Aslı Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği CHP'yi milli değerleri hissetmemek, gayri milli odaklarla diyalog kurmak ile suçlamıştı.