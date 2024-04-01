Aslı Baykal'dan CHP'ye bir eleştiri daha: 'Toparlanmazsa genel seçimde umduğunu bulamaz'

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Yerel seçimler sonuçlandı...

Şimdi ise seçime ilişkin eleştiriler ve yorumlar yapılmaya başlandı.

Bir yorum da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi.

Baykal, CHP’ye yönelik eleştirileri ile sık sık gündeme geliyor.

Seçim sonrası eski partisini eleştirdi

2 yıl önce CHP’den istifa eden Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği eski partisini hedef almayı sürdürdü.

Yeni bir eleştiriyi de sosyal medya hesabına taşıdı.

Aslı Baykal, toparlanmaması durumunda partinin genel seçimlerde başarılı elde edemeyeceğini vurguladı.

"İzmir gibi bir ilde CHP oy kaybetti"

İşte Baykal'ın paylaşımı...

Seçim sonuçlarına göre CHP yükseldi, AK Parti düştü ama

2 partinin de bir sıkımlık canları var, adaya göre hızla oy kaybedip kazanabiliyorlar.



Beğenilen eski başkanlar oyu artırdı.



CHP, DEM Parti ile ittifak yaptı ama Afyonkarahisar'da DEM'e kapım kapalı diyen ve CHP yönetiminin eleştirdiği CHP adayı seçimi aldı.



İzmir gibi bir ilde CHP oy kaybetti.