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    Aslı Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert gönderme

    Aslı Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert gönderme

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerika ve İngiltere gezilerini eleştiren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, “Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 09:20
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    CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim’de CHP’den istifa etti.

    İstifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği CHP'yi milli değerleri hissetmemek, gayri milli odaklarla diyalog kurmak ile suçlayan Aslı Baykal, yine bir eleştiriyi sosyal medya hesabına taşıdı.

    Bu kez oklar Kılıçdaroğlu’na döndü

    Geçtiğimiz günlerde Taksim’deki patlamalar için ‘seçim kampanyası’ eleştirisi yapan muhalefeti topa tutan Baykal, bu kez hedefine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aldı, sert göndermelerde bulundu.

    “Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur”

    CHP liderinin 2023 seçimi için ‘icazet aldı’ iddialarıyla gündemden düşmeyen Amerika ve İngiltere gezilerine dikkat çeken Baykal, şu ifadeleri kullandı:

    “Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil.”

    Aslı Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert gönderme #1


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