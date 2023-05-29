Aslı Baykal'dan seçim yorumu: 'Türkiye'nin değişmesi için önce muhalefet değişmeli'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 17'nci zafer geldi.

Milyonlarca vatandaş önce 14 Mayıs'ta ardından 28 Mayıs'ta sandığa giderek rekor katılımla oyunu kullandı.

İki seçimde de sandıklardan açık ara farkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı çıktı.

Böylelikle Milleti İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12'nci kez girdiği bir seçimi daha kaybetmiş oldu.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

Gözler ise muhalefet liderine çevrilirken, Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada mücadeleye devam edeceğini belirterek istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.

Sonuçların ardından bir tepki de CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan geldi.

Baykal, CHP’ye yönelik eleştirileri ile sık sık gündeme geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştiren Aslı Baykal, sosyal medya paylaşımında bulundu.

Paylaşımında ise muhalefetin değişmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yerel seçimlere CHP bu yönetim ile girerse uğrayacağı hezimettir.

Biz bu filmi SHP ile görmüştük.

Ya ufukta yeni bir parti yükselecek ve CHP eriyecek ya da CHP; genel başkanı, kadrosunu ve zihniyetini bugün gönderecek.

Türkiye'nin değişmesi için önce muhalefet değişmeli.