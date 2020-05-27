Asos bölgesinde 5 terörist öldürüldü

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TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor..

Asos bölgesinde, TSK ile MİT'in koordineli çalışması kapsamında keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 5 PKK'lı teröriste yönelik operasyon düzenlendi.

5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, koordineli çalışma sonucu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi.