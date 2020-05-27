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Asos bölgesinde 5 terörist öldürüldü
TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 27.05.2020 - 11:44
Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor..
Asos bölgesinde, TSK ile MİT'in koordineli çalışması kapsamında keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 5 PKK'lı teröriste yönelik operasyon düzenlendi.
5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, koordineli çalışma sonucu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi.