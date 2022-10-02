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    Asos'a hava harekatı

    Asos'a hava harekatı

    Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 terörist, etkisiz hale getirildi.
    • 02.10.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 10:50
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    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Kandil'in güneyine denk gelen, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos’a harekat düzenledi.

    Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.

    Sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu

    Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.

    Harekatta sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.

    Savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı da harekatta görev aldı.

    Asos'a hava harekatı: 23 terörist öldürüldü ViDEO

    Asos a hava harekatı #1

    23 terörist öldürüldü

    Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, açıklama yaptı.

    MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Açıklamada ayrıca “Sayının artması bekleniyor” da denildi.


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